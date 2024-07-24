Ілон Маск спростував чутки про $45 млн на президентську кампанію Дональда Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він нібито щомісяця виділятиме 45 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Про це Маск розповів в інтерв'ю Джорджу Пітерсону.
Маск пояснив, що він є засновником America PAC («Американський коаліційний виборчий комітет»), організації, що має на меті просування принципів, які, на його думку, зробили Америку успішною.
«Я роблю деякі пожертви в America PAC, але на значно нижчому рівні, і ключові цінності PAC полягають у підтримці меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці переважно, але не повністю, на боці заслуг і свободи», – зазначив Маск.
Таким чином, бізнесмен спростував інформацію про великі фінансові вливання на підтримку конкретних політичних кампаній, підкреслюючи свою прихильність до загальних принципів, а не до конкретних кандидатів.
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