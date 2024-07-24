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Ілон Маск спростував чутки про $45 млн на президентську кампанію Дональда Трампа

16:34, 24 липня 2024
Маск заявив, що його внески в президентську кампанію Трампа на значно нижчому рівні.
Ілон Маск спростував чутки про $45 млн на президентську кампанію Дональда Трампа
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Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він нібито щомісяця виділятиме 45 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Про це Маск розповів в інтерв'ю Джорджу Пітерсону.

Маск пояснив, що він є засновником America PAC («Американський коаліційний виборчий комітет»), організації, що має на меті просування принципів, які, на його думку, зробили Америку успішною.

«Я роблю деякі пожертви в America PAC, але на значно нижчому рівні, і ключові цінності PAC полягають у підтримці меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці переважно, але не повністю, на боці заслуг і свободи», – зазначив Маск.

Таким чином, бізнесмен спростував інформацію про великі фінансові вливання на підтримку конкретних політичних кампаній, підкреслюючи свою прихильність до загальних принципів, а не до конкретних кандидатів.

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