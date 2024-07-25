Денежная помощь при подписании первого контракта: кто и сколько получит

Размер помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, утверждаемого ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января.

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Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос денежной помощи при подписании первого контракта.

Размер помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, утверждаемого ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января. В 2024 году она составляет 3028,00 грн.

Так что сейчас, заключив контракт, можно получить:

- лицам рядового состава – восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (3028,00 грн) – 24 224 грн;

- лицам сержантского и старшинского состава – девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 27 252 грн;

- лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 30 280 грн.

Такая выплата предусмотрена военным:

которых назначают на должности рядового состава сроком 3 года;

назначаемых на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

которых назначают на должности офицерского состава – 1 год и более;

подписавших контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при вступлении к исполнению обязанностей по этим должностям.

Чтобы получить помощь, следует написать рапорт на имя командира.

Выплата производится после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира.

Кому помощь не выплачивается:

лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

в случае продления военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины лицами, уволенными с военной службы по контракту, других военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

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