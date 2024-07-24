Военнообязанным, которые имеют бронь, не нужно проходить ВВК, — Минцифры

В Минцифре отметили, что ВВК не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь.

Фото: mil.in.ua

Заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач сообщила, что военнообязанным гражданам, забронированным от мобилизации, не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Что касается ВЛК, то согласно действующему законодательству забронированному не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу», - сказала Ткач.

Однако она уточнила, что ВВК не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь.

По словам чиновницы, для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВЛК.

«У нас идет проверка наличия лица в «Обереге» и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное», - отметила Ткач.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.

Отметим, что 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

В новом раскладе болезней есть следующие категории:

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета

Непригодны к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев

Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Временно непригодны. Требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

Временно непригодны. Нуждаются в лечении

Согласно новым изменениям, при определении «пригодности» или «непригодности» военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

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