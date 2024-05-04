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Как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК: в Минобороны дали детальное разъяснение

14:39, 4 мая 2024
При определении пригодности или непригодности военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания.
Как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК: в Минобороны дали детальное разъяснение
Фото: 24tv.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

Согласно новым изменениям, при определении пригодности или непригодности военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

По ее словам, согласно обновленному приказу № 402 и имеющимся в нем изменениям действительно исчезает понятие «ограниченно пригодный», остаются статусы «пригодный» и «непригодный».

«В пригодных полностью пригодны или пригодны к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии годности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций», – рассказала она.

В свою очередь, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.

«Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз – в зависимости от степени нарушения функций», – отметила Сухорукова.

Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу «заболевание – степень нарушения функций».

«В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт «непригодный», в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так полностью и непригодны, опять же, в зависимости от степени нарушения функций», – подчеркнула директор.

Она привела примеры:

  • была язва, остался только рубец – человек годен;
  • язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка – не годен;
  • ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев – не годен;
  • отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) – не годен.

Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.

«В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы», - пояснила она.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

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