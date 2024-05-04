Как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК: в Минобороны дали детальное разъяснение

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.
Согласно новым изменениям, при определении пригодности или непригодности военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.
По ее словам, согласно обновленному приказу № 402 и имеющимся в нем изменениям действительно исчезает понятие «ограниченно пригодный», остаются статусы «пригодный» и «непригодный».
«В пригодных полностью пригодны или пригодны к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии годности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций», – рассказала она.
В свою очередь, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.
«Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз – в зависимости от степени нарушения функций», – отметила Сухорукова.
Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу «заболевание – степень нарушения функций».
«В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт «непригодный», в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так полностью и непригодны, опять же, в зависимости от степени нарушения функций», – подчеркнула директор.
Она привела примеры:
Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.
«В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы», - пояснила она.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.
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