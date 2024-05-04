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Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест

15:17, 4 мая 2024
К этому времени Непал выдавал разрешения всем, кто подавал заявку и готов был заплатить $11 000 за восхождение на Эверест.
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест
Фото из открытых источников
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Верховный суд Непала обязал правительство страны ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие вершины. Об этом сообщает агентство AFP.

Суд принял постановление в апреле, но его краткое изложение стало доступно только сейчас. В нем говорится, что пропускную способность гор «необходимо уважать», поэтому необходимо определить максимальное количество таких разрешений.

Подал петицию за ограничение «посетителей» Эвереста адвокат Дипак Бикрам Мишра. Он сообщил, что суд своим определением отреагировал на обеспокоенность альпинистов загрязнением склонов и условиями безопасности.

К этому времени Непал выдавал разрешения всем, кто подавал заявку и был готов заплатить $11 000 за восхождение на Эверест, самую высокую вершину мира – 8 850 метров над уровнем моря. В стране расположены восемь из 10 самых высоких вершин мира.

С начала года непальские власти уже выдали 403 разрешения на восхождение на Эверест и 945 — на другие высокие вершины мира. В прошлом году правительство выдало 478 разрешений на подъем на Эверест – это самый высокий показатель за всю историю восхождений.

Решение суда также предусматривает ограничение использования вертолетов — их можно использовать только для экстренных спасательных операций. Раньше вертолеты часто использовали, чтобы доставлять команды альпинистов в базовые лагеря.

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