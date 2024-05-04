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Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість дозволів для сходження на Еверест

15:17, 4 травня 2024
До цього часу Непал видавав дозволи всім, хто подавав заявку і був готовий заплатити $11 000 за сходження на Еверест.
Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість дозволів для сходження на Еверест
Фото з відкритих джерел
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Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд країни обмежити кількість дозволів для сходження на Еверест та інші вершини. Про це повідомляє агентство AFP.

Суд ухвалив постанову у квітні, але її короткий виклад став доступний тільки зараз. У ньому йдеться, що пропускну здатність гір «необхідно поважати», тому потрібно визначити максимальну кількість таких дозволів.

Подав петицію за обмеження «відвідувачів» Евересту адвокат Діпак Бікрам Мішра. Він повідомив, що суд своєю ухвалою відреагував на стурбованість альпіністів забрудненням схилів та умовами безпеки.

До цього часу Непал видавав дозволи всім, хто подавав заявку і був готовий заплатити $11 000 за сходження на Еверест, найвищу вершину світу — 8 850 метрів над рівнем моря. У країні розташовані вісім з 10 найвищих вершин світу.

Від початку року непальська влада вже видала 403 дозволи на сходження на Еверест і 945 — на інші найвищі вершини світу. Торік уряд видав 478 дозволів на підйом на Еверест — це найвищий показник за всю історію сходжень.

Рішення суду також передбачає обмеження використання вертольотів — їх можна залучати тільки для екстрених рятувальних операцій. Раніше гелікоптери часто використовували, щоб доставляти команди альпіністів до базових таборів.

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