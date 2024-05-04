Диплом чи атестат не відображається в Дії: причини та алгоритм дій

Міністерство освіти та науки України роз’яснило, які причини відсутності дипломів або атестатів у додатку Дія.
Найчастіші причини:
Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту. Що робити: зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ. Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за посиланням.
Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.
Тут є два варіанти: звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти або написати на пошту Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС» ([email protected]) із накладанням КЕП.
Також слід пам’ятати, що в Дії не відображаються:
Раніше ми писали, як через «Дію» отримати копії документів.
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