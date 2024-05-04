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Диплом чи атестат не відображається в Дії: причини та алгоритм дій

14:58, 4 травня 2024
Трапляються випадки, коли документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.
Диплом чи атестат не відображається в Дії: причини та алгоритм дій
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Міністерство освіти та науки України роз’яснило, які причини відсутності дипломів або атестатів у додатку Дія.

Найчастіші причини:

  1. Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.

Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту. Що робити: зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ. Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за посиланням.

  1. У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.

Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.

  1. Помилка в даті народження.

Тут є два варіанти: звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти або написати на пошту Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС» ([email protected]) із накладанням КЕП.

Також слід пам’ятати, що в Дії не відображаються:

  • документи про наукові ступені та звання;
  • інформація про випускників військових закладів освіти;
  • дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
  • документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

Раніше ми писали, як через «Дію» отримати копії документів.

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