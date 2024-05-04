Коли у Києві можна освятити великодні кошики: розклад святкових богослужінь

Великодня служба у Києві у храмах ПЦУ відбуватиметься 4 та 5 травня.

Уже скоро настане Великдень 2024, на честь якого в храмах проводитимуть святкові богослужіння. Українці можуть приносити в храми для освячення великодні кошики з яйцями та пасками. Зазвичай паски в церквах освячують у другу половину дня у Велику суботу (4 травня) і на ранок Великодня (5 травня).

Великодня служба у Києві у храмах ПЦУ відбуватиметься 4 та 5 травня. У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.

Через дію комендантської години у храмах не буде нічних богослужінь. Час богослужінь у різних містах відрізняється залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Розклад освячення кошиків у Києві:

Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор проводитиме Великодню полуношницю з 23-ї години 4 травня, а з 00:00 буде святкова Божественна літургія. Освятити паски можна в неділю, 5 травня.

Михайлівський Золотоверхий монастир освячуватиме паски 4 травня, з 16:00 до 23:00, 5 травня – з 06:00 до 15:00. Святкова служба проводитиметься з півночі 5 травня.

У Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба триватиме з шостої ранку 5 травня. Паски можна освятити впродовж дня.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ 5 травня, о сьомій годині, розпочнеться богослужіння, а після – освячення кошиків. Також паски святитимуть 4 травня, з 15:00 до 21:00.

У невеликих церквах у кожному районі Києва також відбуватимуться літургії та освячення великодніх кошиків.

Багато київських храмів проводитимуть трансляції богослужінь, тому приходити до церкви особисто зовсім не обов'язково.

Комендантська година у Києві на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00. Крім того, у столиці буде посилять заходи безпеки.

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