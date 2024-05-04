Коли у Києві можна освятити великодні кошики: розклад святкових богослужінь

Уже скоро настане Великдень 2024, на честь якого в храмах проводитимуть святкові богослужіння. Українці можуть приносити в храми для освячення великодні кошики з яйцями та пасками. Зазвичай паски в церквах освячують у другу половину дня у Велику суботу (4 травня) і на ранок Великодня (5 травня).
Великодня служба у Києві у храмах ПЦУ відбуватиметься 4 та 5 травня. У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.
Через дію комендантської години у храмах не буде нічних богослужінь. Час богослужінь у різних містах відрізняється залежно від безпекової ситуації у регіоні.
Розклад освячення кошиків у Києві:
У невеликих церквах у кожному районі Києва також відбуватимуться літургії та освячення великодніх кошиків.
Багато київських храмів проводитимуть трансляції богослужінь, тому приходити до церкви особисто зовсім не обов'язково.
Комендантська година у Києві на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00. Крім того, у столиці буде посилять заходи безпеки.
Раніше ми писали, які продукти потрібно покласти у святковий кошик.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.