Чи зміниться комендантська година у Великодню ніч на Київщині – в ОВА відповіли

Змін у комендантській годині на Великодню ніч не буде.

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У Київській обласній військовій адміністрації закликають мешканців не порушувати комендантську годину на Великдень і не ігнорувати повітряну тривогу. Дія встановленої комендантської години у Великодню ніч в області залишається незмінною.

«Незабаром ми будемо святкувати Великдень. Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною. Тому прошу всіх мешканців області її дотримуватися», – зазначив начальник ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, до забезпечення публічної безпеки і порядку на культових спорудах загалом буде залучено понад 1,8 тис. правоохоронців. Крім того, будуть залучені понад 260 членів ДФТГ.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів.

Також СЮГ писала, що для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців та більше, ніж 7 000 рятувальників. Також чергуватиме понад 2 200 одиниць спецтехніки ДСНС.

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