Практика судів
  1. В Україні

Чи зміниться комендантська година у Великодню ніч на Київщині – в ОВА відповіли

14:22, 4 травня 2024
Змін у комендантській годині на Великодню ніч не буде.
Чи зміниться комендантська година у Великодню ніч на Київщині – в ОВА відповіли
Джерело фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській обласній військовій адміністрації закликають мешканців не порушувати комендантську годину на Великдень і не ігнорувати повітряну тривогу. Дія встановленої комендантської години у Великодню ніч в області залишається незмінною.

«Незабаром ми будемо святкувати Великдень. Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною. Тому прошу всіх мешканців області її дотримуватися», – зазначив начальник ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, до забезпечення публічної безпеки і порядку на культових спорудах загалом буде залучено понад 1,8 тис. правоохоронців. Крім того, будуть залучені понад 260 членів ДФТГ.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів.

Також СЮГ писала, що для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців та більше, ніж 7 000 рятувальників. Також чергуватиме понад 2 200 одиниць спецтехніки ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість Житлового кодексу в Україні ухвалять окремий закон

Замість Житлового кодексу ухвалять закон про основні засади житлової політики.

Апеляційний адмінсуд скасував постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності за неповідомлення в 7-денний строк ТЦК про зміну персональних даних – деталі

До чоловіка додому прибули представники ТЦК з проханням надати документи відносно його сімейного стану, він особисто надав до ТЦК всі необхідні документи, але у нього їх відмовилися приймати, дали направлення на проходження ВЛК і склали протокол – що вирішив апеляційний адмінсуд.

Не менше 7100 грн: Кабмін підвищив мінімальні розміри посадових окладів в органах місцевого самоврядування

З цією метою внесені зміни до постанови Уряду щодо упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.

Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Чи є належним врученням судового рішення його направлення на особистий email – Велика Палата Верховного Суду відступила від позиції КГС ВС

Як зазначила ВП ВС, надіслання особі, яка не має офіційної електронної адреси та не зареєстрована у підсистемі «Електронний суд» рішення суду на електронну адресу, яку особа зазначила у позовній заяві не є належним врученням судового рішення у розумінні статті 272 ЦПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду