Уряд продовжив на один місяць термін дії відстрочки від призову залізничникам

Кабмін продовжив на місяць для працівників Укрзалізниці термін дії відстрочки від призову.

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Кабінет Міністрів України продовжив на один місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ «Укрзалізниця».

Про це сказано у постанові Кабміну № 492 від 3 травня «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних працівників залізничного транспорту».

«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки … які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць», - сказано у постанові.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони відповіли, хто з держслужбовців підпадає під бронювання. Так, за словами речника Міністерства Дмитра Лазуткіна, зараз будуть заброньовані держслужбовці так званої категорії «А», категорія «Б» і категорія «В» вже буде бронюватись лише на 50%.

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