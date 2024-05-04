Правительство продлило на один месяц срок действия отсрочки от призыва железнодорожникам

Кабмин продлил на месяц для работников Укрзализныци срок действия отсрочки от призыва.

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Кабинет Министров Украины продлил на один месяц срок действия отсрочек от призыва на военную службу для работников АО «Укрзализныця».

Об этом говорится в постановлении Кабмина №492 от 3 мая «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных работников железнодорожного транспорта».

«Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, соответствующими решениями Министерства экономики, которые не закончились на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц», - говорится в постановлении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны ответили, кто из госслужащих подпадает под бронирование. Так, по словам спикера Министерства Дмитрия Лазуткина, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории «А», категория «Б» и категория «В» уже будет бронироваться всего на 50%.

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