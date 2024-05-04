Профильный Комитет не поддержал уголовную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии во время мобилизации

Комитет Рады существенно снизил первоначально предлагаемые штрафы и исключил уголовную ответственность за отказ от прохождения ВВК.

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В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом номер 10379, которые предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета.

Как сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, профильный Комитет провел внеочередное заседание, обработал и утвердил таблицу ко второму чтению, максимально либерализовав документ: существенно снижены первоначально предлагаемые штрафы и исключено уголовную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии во время мобилизации.

«Те штрафы, которые были предложены Правительством, Комитет не поддержал и внес свои правки, учитывая предложения коллег. В частности, предлагается ввести ответственность в условиях военного положения от 17 до 25,5 тысячи гривен, если военнообязанный не стал на военный учет или не обновил свои данные в ТЦК. Прежде всего, это касается информации о месте проживания, средствах связи. В то же время, за информацию, которая может быть предоставлена ТЦК из госреестров (например, номер паспорта, выезды за границу и т.п.), не могут быть составлены материалы об административном нарушении, ведь государство должно само справиться с обменом такими данными», - пояснил парламентарий.

Он добавил, что штраф может быть наложен и в том случае, если лицо не исполняет мобилизационные обязанности. К примеру, когда пришла повестка за мобилизацией, а гражданин не явился в ТЦК.

Также профильный Комитет исключил уголовную ответственность, которая предлагалась за непрохождение ВВК. Кроме того, мы предусмотрели срок наложения штрафов в течение года с момента совершения правонарушения, но не позднее чем через три месяца с момента выявления правонарушения», - отметил народный депутат.

По его словам, такой подход – это правильное и сбалансированное решение, касающееся непосредственно учета и выполнения мобилизационных обязанностей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада собирается уточнить процедуру привлечения к ответственности за нарушение военного учета.

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