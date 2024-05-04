Киев стал городом-побратимом с хорватской столицей Загребом

Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Источник фото: Виталий Кличко

Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом – Загребом. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром столицы Хорватии Томиславом Томашевичем подписал мэр столицы Виталий Кличко во время саммита мэров европейских городов в Париже.

Как отмечается, Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в центре Парижа появился Киевский сквер.

Источник фото: Виталий Кличко

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