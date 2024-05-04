Київ став містом-побратимом із хорватською столицею Загребом

Загреб став 14-им містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерело фото: Віталій Кличко

Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом. Угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем підписав мер столиці Віталій Кличко під час саміту мерів європейських міст у Парижі.

Як зазначається, Загреб став 14-им містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в центрі Парижу з’явився Київський сквер.

Джерело фото: Віталій Кличко

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