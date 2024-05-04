Забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ коштує $30 тисяч, або ж 1,2 млн гривень на рік

Ця сума не враховує вартість зброї.

Забезпечення одного військовослужбовця Збройних сил України обходиться державному бюджету у $30 тисяч, або ж 1,2 мільйона гривень на рік. Ця сума орієнтовна та не враховує вартість зброї, якою користується солдат.

Про це в коментарі «Bloomberg» повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Щодо оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії залежатиме від:

щомісячного призову,

надходження допомоги,

рішень про ротацію.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

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