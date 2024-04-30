До 243 тисяч грн за знищену техніку та 100 тисяч грн за участь у бойових діях: Уряд оновив виплати військовим

У Міноборони назвали суму виплат військовим та винагород за знищену техніку рф.

Джерело фото: TSN.ua

Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

Згідно з новими правилами, військовослужбовці, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, отримуватимуть 20,1 тисяч гривень основного грошового забезпечення, а також додатково 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів перебування на передовій.

Поряд з цими виплатами, встановлено одноразову грошову допомогу при укладанні контракту, яка складає:

для рядового складу – 24 224 гривень;

для сержантського і старшинського складу – 27 252 гривень;

для офіцерського складу – 30 280 гривень.

Також передбачено грошову винагороду за знищену російську техніку, яка залежить від типу знищеного обладнання. Наприклад, за знищений корабель першого рангу виплата складатиме понад 243 тисячі гривень, за бойовий літак - понад 121 тисячу гривень, а за танк чи бойовий вертоліт - 48 720 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за постанову про надання додаткових 70 тисяч гривень на місяць військовим, які на передовій та виконують бойові завдання.

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