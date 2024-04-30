Трамп готовий допомогти Україні, але якщо Європа не відставатиме

Трамп заявив, що його наміри стримувати підтримку України через невисокі внески європейських країн.

Екс-президент США Дональд Трамп висловив намір вимагати від європейських країн більш активної підтримки України у випадку своєї перемоги на цьогорічних президентських виборах, особливо в умовах повномасштабного російського вторгнення. Про це він заявив у своєму інтерв'ю журналу Time.

У відповідь на запитання щодо продовження військової та гуманітарної допомоги Україні, Трамп підкреслив, що хоче допомогти Україні, але водночас вимагає від країн Європи активізувати свою підтримку, оскільки вони, на його думку, не сплачують свою справедливу частку.

«Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати й робити свою роботу», – сказав Трамп.

Також екс-президент прокоментував заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який стверджував, що Трамп утримає фінансову допомогу Україні. Трамп зауважив, що це стосується не лише його, але й питання невисоких внесків європейських країн у підтримку України.

Він також зазначив, що Європейський Союз несправедливо дискримінує США в питаннях торгівлі, а європейські члени НАТО стали активніше витрачати на оборону після його загроз «дозволити росії захопити» їх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.