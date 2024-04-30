Трамп готов помочь Украине, но если Европа не будет отставать

Трамп заявил, что его намерения сдерживать поддержку Украины из-за невысоких взносов европейских стран.

Экс-президент США Дональд Трамп выразил намерение требовать от европейских стран более активной поддержки Украины в случае своей победы на нынешних президентских выборах, особенно в условиях полномасштабного российского вторжения. Об этом он заявил в своем интервью журналу Time.

В ответ на вопрос о продолжении военной и гуманитарной помощи Украине, Трамп подчеркнул, что хочет помочь Украине, но в то же время требует от стран Европы активизировать свою поддержку, поскольку они, по его мнению, не платят свою справедливую долю.

"Я постараюсь помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу", - сказал Трамп.

Также экс-президент прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который утверждал, что Трамп удержит финансовую помощь Украине. Трамп отметил, что это касается не только его, но и вопроса невысоких взносов европейских стран в поддержку Украины.

Он также отметил, что Европейский Союз несправедливо дискриминирует США в вопросах торговли, а европейские члены НАТО стали активнее тратить на оборону после его угроз "позволить россии захватить" их.

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