Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, которая поступила ему как благотворительное пожертвование: разъяснение ПФ

В ПФ разъяснили вопрос получения пенсии, поступившей лицу как благотворительное пожертвование.

Фото: informator.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, когда пенсионер сможет получить часть пенсии, которая поступила на его имя как благотворительное пожертвование.

Как отметили в ПФ, благотворительный персонализированный взнос или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств.

Пенсионеру, указанному в платежной инструкции, направляется 70 процентов благотворительного пожертвования.

Финансирование средств осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии (пункт 6 Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8-1 «Об утверждении Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионеру» (с изменениями)).

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