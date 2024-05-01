В Сумской области за разжигание религиозной розни будут судить прихожанку УПЦ мп

Женщина распространяла в соцсети информацию, направленную на разжигание религиозной вражды и ненависти.

В Сумской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 53-летней жительницы Конотопского района, которая распространяла в социальной сети информацию, направленную на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, будучи поклонницей и прихожанкой Украинской православной церкви московского патриархата, женщина в социальной сети одобрительно реагировала и обнародовала сообщения, содержащие пренебрежение Православной церковью Украины.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, публикации подозреваемой направлены на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 161 (совершение умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти) УК Украины.

За совершенное ей грозит штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

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