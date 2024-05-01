Государству вернули самое большое искусственное озеро в Украине

Прокуратура выиграла судебный спор за озеро Сасык.

Источник фото: pgo_gov_ua

Прокуратура добилась возвращения Украине крупнейшего искусственное озеро страны, Сасык (известного также как Кундук), расположенного на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области и имеющего площадь 20 тысяч гектаров. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Решение о возвращении государству этого озера было принято Хозяйственным судом Одесской области, который удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры. По справке прокуратуры, предприятие в течение длительного времени использовало водохранилище для рыбохозяйственной деятельности и получения прибыли без надлежащих правоустанавливающих документов, избегая заключения договора аренды и уплаты арендной платы в бюджет громады.

За последние пять лет водохранилище было объектом изъятия около 3 миллионов килограммов водных биоресурсов. Суд согласился с аргументами прокурора и полностью удовлетворил исковые требования.

Стоит заметить, что использование объекта и земель водного фонда вне установленного законодательством порядка запрещено. Озеро Сасык входит в состав водно-болотных угодий международного значения и является объектом Изумрудной сети Украины, подлежит охране согласно Рамсарской и Бернской конвенциям.

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