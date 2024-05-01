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Продавали несуществующие автозапчасти: во Львовской области будут судить мошенников

07:36, 1 мая 2024
Правоохранители задокументировали 13 эпизодов противоправной деятельности.
Продавали несуществующие автозапчасти: во Львовской области будут судить мошенников
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Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по фактам мошенничества. А также их пособникам – трем мужчинам, не входившим в состав организованной группы, инкриминировано пособничество в мошенничестве.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемые, находясь в местах лишения свободы, разработали мошенническую схему завладения средствами граждан.

Для этого осужденные, используя фейковые аккаунты в соцсети Facebook, размещали объявления о продаже автозапчастей. В переписке обсуждали с покупателями детали оплаты и отправки товара, которого фактически не было. Потерпевшие оплачивали предоплату за несуществующий товар на банковские счета, которые для использования обвиняемым предоставляли пособники, после чего прекращали выходить на связь. И, соответственно, ни один заказ не поступал «клиентам».

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, черновые записи.

Правоохранители задокументировали 13 эпизодов такой противоправной деятельности.

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