Продавали неіснуючі автозапчастини: на Львівщині судитимуть шахраїв

Правоохоронці задокументували 13 епізодів такої протиправної діяльності.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактами шахрайства. А також їх пособникам – трьом чоловікам, які не входили до складу організованої групи, інкриміновано пособництво у шахрайстві.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачені, перебуваючи в місцях позбавлення волі, розробили шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

Для цього засуджені, використовуючи фейкові акаунти у соцмережі Facebook, розміщували оголошення про продаж автозапчастин. У листуванні обговорювали з «покупцями» деталі оплати та відправки товару, якого фактично не було. Потерпілі оплачували передоплату за неіснуючий товар на банківські рахунки, які для користування обвинуваченим надавали пособники, після чого припиняли виходити на зв'язок. І, відповідно, жодне замовлення не надходило до «клієнтів».

В ході проведених обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські та сім-картки, чорнові записи.

Правоохоронці задокументували 13 епізодів такої протиправної діяльності.

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