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Державі повернули найбільше штучне озеро в Україні

10:34, 1 травня 2024
Прокуратура виграла судовий спір за озеро Сасик.
Державі повернули найбільше штучне озеро в Україні
Джерело фото: pgo_gov_ua
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Прокуратура домоглася повернення Україні найбільшого штучне озеро країни, Сасик (відомого також як Кундук), що розташоване на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одеської області та має площу 20 тисяч гектарів. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Рішення про повернення державі цього озера було ухвалено Господарським судом Одеської області, який задовольнив позов Одеської обласної прокуратури. За довідкою прокуратури, підприємство протягом тривалого часу використовувало водосховище для рибогосподарської діяльності та одержання прибутку без належних правовстановлюючих документів, уникаючи укладення договору оренди та сплати орендної плати до бюджету громади.

За останні п'ять років водосховище було об'єктом вилучення близько 3 мільйонів кілограмів водних біоресурсів. Суд погодився з аргументами прокурора та повністю задовольнив позовні вимоги.

Варто зауважити, що використання об'єкта та земель водного фонду поза встановленим законодавством порядком заборонено. Озеро Сасик входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення та є об'єктом Смарагдової мережі України, підлягаючи охороні згідно з Рамсарською та Бернською конвенціями.

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