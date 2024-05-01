На Сумщині за розпалювання релігійної ворожнечі судитимуть прихожанку УПЦ мп

Жінка поширювала в соцмережі інформацію, спрямовану на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

На Сумщині правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної жительки Конотопського району, яка поширювала в соціальній мережі інформацію, спрямовану на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, будучи прихильницею та прихожанкою Української православної церкви московського патріархату, жінка в соціальній мережі схвально реагувала та оприлюднювала дописи, які містять зневагу до Православної церкви України.

Відповідно до висновку судової лінгвістичної експертизи, публікації підозрюваної спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті) КК України.

За скоєне їй загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

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