Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла йому як благодійна пожертва: роз’яснення ПФ

У ПФ роз’яснили питання отримання пенсії, яка надійшла особі як благодійна пожертва.

Фото: informator.ua

Пенсійний фонд України пояснив, коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім’я як благодійна пожертва.

Як зазначили у ПФ, благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

Пенсіонерові, зазначеному в платіжній інструкції, спрямовується 70 відсотків благодійної пожертви.

Фінансування коштів здійснюється відповідно до дат виплати пенсії (пункт 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 «Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові»(зі змінами)).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.