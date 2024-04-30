До 243 тысяч грн за уничтоженную технику и 100 тысяч грн за участие в боевых действиях: Правительство обновило выплаты военным

Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.
Согласно новым правилам, военнослужащие, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения, будут получать 20,1 тысяч гривен основного денежного обеспечения, а также дополнительно 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней пребывания на передовой.
Наряду с этими выплатами, установлено единовременное денежное пособие при заключении контракта, которая составляет:
Также предусмотрено денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику, которая зависит от типа уничтоженного оборудования. Например, за уничтоженный корабль первого ранга выплата составит более 243 тысячи гривен, за боевой самолет - более 121 тысячи гривен, а за танк или боевой вертолет - 48 720 гривен.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за постановление о предоставлении дополнительных 70 тысяч гривен в месяц военным, которые на передовой и выполняют боевые задачи.
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