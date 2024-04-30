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До 243 тысяч грн за уничтоженную технику и 100 тысяч грн за участие в боевых действиях: Правительство обновило выплаты военным

19:33, 30 апреля 2024
В Минобороны назвали сумму выплат военным и вознаграждений за уничтоженную технику рф.
До 243 тысяч грн за уничтоженную технику и 100 тысяч грн за участие в боевых действиях: Правительство обновило выплаты военным
Источник фото: TSN.ua
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Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

Согласно новым правилам, военнослужащие, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения, будут получать 20,1 тысяч гривен основного денежного обеспечения, а также дополнительно 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Наряду с этими выплатами, установлено единовременное денежное пособие при заключении контракта, которая составляет:

  • для рядового состава - 24 224 гривен;
  • для сержантского и старшинского состава - 27 252 гривен;
  • для офицерского состава - 30 280 гривен.

Также предусмотрено денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику, которая зависит от типа уничтоженного оборудования. Например, за уничтоженный корабль первого ранга выплата составит более 243 тысячи гривен, за боевой самолет - более 121 тысячи гривен, а за танк или боевой вертолет - 48 720 гривен.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за постановление о предоставлении дополнительных 70 тысяч гривен в месяц военным, которые на передовой и выполняют боевые задачи.

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