Протокол составлять не будут – Верховная Рада собирается уточнить процедуру привлечения к ответственности за нарушение военного учета

ТЦК не будет составлять протоколы за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки надлежаще уведомленного лица – Верховная Рада рассмотрит изменения.

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Верховная Рада уточнит в законодательстве случаи, когда административный протокол не составляется. Так, в статье 258 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП) предлагается распространить случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется, на дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (210 КУоАП) и о нарушении законодательства об обороне, мобилизационное подготовке и мобилизации (210-1 КУоАП). Соответствующие изменения предлагается внести путем принятия законопроекта 10379 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

А именно, в статье 258 КУоАП предлагается установить, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (кроме правонарушений, совершенных военнослужащими и резервистами, находящимися в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины), если лицо не является без уважительных причин или без уведомления причин не прибывает на вызов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь должным образом уведомленным о дате, время и место вызова и при наличии в ТЦК подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Напомним, что по статье 235 КУоАП территориальные центры комплектования и социальной поддержки рассматривают дела о таких административных правонарушениях: о нарушениях призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, о порче военно-учетных документов или утрате их по неосторожности (статьи 210, 210-1, 211 (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, состоящими в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины).

От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вместе с тем, в статье 255, которая перечисляет лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, представители ТЦК не упоминаются.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шестой апелляционный админсуд указал в своем решении, что сам факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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