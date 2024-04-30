Кабмин провел заседание: какие решения приняли

Правительство выделило еще 15,5 миллиарда гривен для закупки дронов.

Фото: КМУ

Кабинет Министров 30 апреля провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про технічне та фінансове співробітництво». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 19 березня 2024 у м. Люксембурзі. Угода спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Великого Герцогства Люксембург. Угодою визначаються види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів); механізми погодження проектів технічної та фінансової допомоги; пільги, привілеї та імунітети для люксембурзької сторони в рамках реалізації таких проектів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 06.12.2022 N 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Установлено, що прирівнювання територій можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, до територій, на яких ведуться бойові дії, не застосовується до цілей реалізації положень пункту 2 частини чотирнадцятої статті 8 ЗУ «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України». Передбачено, що для цілей оподаткування територіями активних бойових дій є включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, території активних бойових дій, а також території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

- Внесено зміни до Переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженого постановою КМУ від 16.02.2011 N 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», щодо визначення ДПС органом, що контролює справляння надходжень до бюджету за кодом бюджетної класифікації 21010500 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність».

- Затверджено Порядок взаємодії між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби і Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань експлуатації пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Дія Порядку поширюється на пункти пропуску, в яких обʼєкти державної власності належать до сфери управління Агентства відновлення. Порядком, серед іншого, передбачено, що розміщення органів контролю, а в окремих випадках представників інших центральних органів виконавчої влади, для здійснення ними визначених законодавством повноважень на обʼєктах державної власності пунктів пропуску здійснюється на підставі схеми розміщення. Визначено зобовʼязання представників органів контролю, інших центральних органів виконавчої влади, які розміщуються на обʼєктах державної власності пунктів пропуску на підставі затвердженої схеми розміщення, та повноваження Агентства відновлення, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби, Держпродспоживслужби для безперебійної роботи пунктів пропуску.

- Затверджено, відповідно до частини восьмої статті 129 Повітряного кодексу України, Порядок накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства у галузі цивільної авіації. Порядок встановлює процедуру розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації, накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства у галузі цивільної авіації. Дія Порядку поширюється на субʼєктів авіаційної діяльності (їх посадових осіб та уповноважених представників) у разі вчинення ними правопорушення у галузі цивільної авіації та фізичних осіб, які не є субʼєктами авіаційної діяльності, у разі вчинення ними адміністративного правопорушення у галузі цивільної авіації.

- Здійснено, у звʼязку з докорінною зміною обставин, вихід України з Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення, вчиненої 26.06.1992 у Мінську, Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення від 26 червня 1992, вчиненого 18.09.2003 у м. Ялті, та Протоколу про внесення доповнення до Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення від 26 червня 1992, вчиненого 25.11.2005 у Москві.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо облаштування пунктів пропуску залізничного сполучення. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Реалізація заходів з облаштування пунктів пропуску залізничного сполучення». Бюджетні кошти спрямовуються на облаштування пунктів пропуску через державний кордон для залізничного сполучення «Ягодин - Дорогуськ» Волинської митниці та «Мостиська - Пшемисль» Львівської митниці, а саме на: закупівлю скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу і контейнерів; будівництво інфраструктури для влаштування скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу і контейнерів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт.

- Внесено, з метою недопущення поглиблення диспропорцій в оплаті праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зміни до постанови КМУ від 09.03.2006 N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Врегульовано питання строку (моменту) встановлення надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування у разі зміни її розміру. Викладено додатки 48 - 53 і 55 до постанови N 268 у новій редакції, підвищено розміри посадових окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування (де розмір мінімального посадового окладу пропонується встановити на рівні 7100 гривень) та підвищено розміри посадових окладів службовцям органів місцевого самоврядування. Рекомендовано органам місцевого самоврядування на час воєнного стану здійснювати преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування в розмірі, що не перевищує 100 відсотків посадового окладу, та рекомендовано керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання зазначеної постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Визначено процедуру та механізм фінансової підтримки фермерських господарств через Державний аграрний реєстр. Запроваджено пролонгацію кредитного договору для фермерських господарств - отримувачів кредитів через Укрдержфонд в частині відстрочення повернення кредитів для фермерських господарств, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 були розміщені на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ, до 31.12.2025. Приведено норми Порядку у відповідність із законами України «Про адміністративну процедуру» та «Про державну підтримку сільського господарства України».

- Затверджено, відповідно до статті 5 ЗУ «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

- Доповнено Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, затверджений постановою КМУ від 20.02.2012 N 110 «Деякі питання надання підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій платних послуг», новою послугою з проведення робіт з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту у випадках та порядку, визначених законодавством.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.09.2008 N 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників субʼєктів господарювання державного сектору економіки». Включено ДП «Ліси України» до Переліку особливо важливих для економіки субʼєктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2022 N 643 «Деякі питання управління обʼєктами державної власності на період воєнного стану», якими передбачено, що під час дії воєнного стану відбір членів наглядової ради ДП «Ліси України» також проводиться шляхом конкурсного відбору за участі комітету з призначення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.04.2018 N 339 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії» з метою приведення її у відповідність до Законів України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», «Про кінематографію», Указу Президента України від 10.09.2021 N 464 «Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні» та Положення про Державне агентство України з питань кіно. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 20.03.2013 N 172 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії».

- Викладено у новій редакції Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги. Порядком передбачено формування тарифів відповідно до планового обсягу надання соціальних послуг та економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних стандартів надання соціальних послуг, планового змісту соціальних послуг для визначеної категорії отримувачів соціальних послуг; самостійне визначення надавачем соціальних послуг калькуляційної одиниці соціальної послуги; можливість затвердження тарифу як на рік, так і на менший період часу до закінчення календарного року; за рішенням засновника надавача соціальних послуг встановлення нижчого тарифу на соціальну послугу, ніж передбачено відповідними розрахунками, якщо частина витрат на надання соціальних послуг може бути покрита за рахунок ресурсів надавача соціальних послуг чи інших джерел, не заборонених законодавством.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 11.04.2012 N 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном». Передбачено, що договори про спільну діяльність та управління майном укладаються державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток), у яких утворення наглядової ради не є обов'язковим відповідно до закону, а також у яких утворення наглядової ради не передбачено статутом. Встановлено, що у разі якщо майно, яке передбачається використовувати за договором, не перебуває на балансі суб'єкта господарювання, стороною договору може виступати суб'єкт управління об'єктами державної власності, який здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника такого майна, та якщо установником управління є орган управління або суб'єкт господарювання, що повністю утримується за рахунок державного бюджету, доходи від використання майна, переданого в управління, за вирахуванням винагороди управителя та витрат, понесених управителем у зв'язку з управлінням майном, зараховуються до Державного бюджету України. Визначено, що суб'єкт господарювання або інша юридична особа, що виявили намір укласти договір, подають органові управління звернення щодо погодження укладення договору разом із такими документами: попередньо погодженим сторонами проект договору; засвідченими копіями статутів (положень) суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи та сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір; інформацією про суб'єкта господарювання або іншу юридичну особу тощо.

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Зменшено розмір базової процентної ставки на 3 відсоткових пункти для середнього підприємництва та 4 відсоткових пункти для інших категорій за кредитами, що надаються на інвестиційні цілі, та 5 відсоткових пункти для кредитів, що надаються на фінансування оборотного капіталу щодо всіх категорій суб’єктів, які її отримують. Встановлено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу субʼєкта підприємництва (крім с/г товаровиробника) до 5 млн. грн. Підвищено ліміт кредитування для галузі тваринництва до 150 млн. грн.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.07.2021 N 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі». Актуалізовано порядок надання державних гарантій на портфельній основі, порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі в розрізі відповідних кредитних портфелів з оновленням строку їх надання до 10 років, встановлено оновлений розмір плати за надання державних гарантій, що сплачується банками-кредиторами, з метою мінімізації фіскальних ризиків.

- Затверджено план заходів, які здійснюються для забезпечення повернення коштів членам кредитних спілок, яким до набрання чинності Законом України від 14 липня 2023 № 3254-ІХ «Про кредитні спілки» було анульовано ліцензії на здійснення діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Планом передбачено: формування переліку кредитних спілок, яким станом на 03.09.2023 анульовано ліцензії на здійснення діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки; вжиття заходів щодо досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності згідно із законом; вжиття заходів щодо представництва в суді інтересів вкладників, які неспроможні самостійно захистити свої права.

- Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в

національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 1 млрд. 700 млн. гривень.

- Визначено, відповідно до частини пʼятої статті 3 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», державні підприємства та установи, що належать до сфери управління Державного агентства з управління зоною відчуження, отримувачами гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» на 49 млн. 176,3 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» на 49 млн. 176,3 тис. гривень. Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2024 році.

- Спрямовано Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації утворений на 01.01.2024 залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 15 млрд. 475 млн. 159,91 тис. гривень, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, визначені пунктом 60 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, на бюджетну програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням» для здійснення у 2024 році заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

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