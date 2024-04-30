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Создали фейковые страницы Малюка и Буданова: в Киеве задержали пророссийских хакеров

17:17, 30 апреля 2024
Хакеры распространяли дезинформацию через фейковые аккаунты якобы главы СБУ и начальника ГУР.
Создали фейковые страницы Малюка и Буданова: в Киеве задержали пророссийских хакеров
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Служба безопасности Украины сообщает о задержании пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб, а именно – СБУ и ГУР.

Силовики задержали двух организаторов ботофермы, проводивших информационные диверсии в пользу российской разведки.

Они массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать ВСУ.

Отмечается, что для этого создавались фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности, от имени председателя Службы безопасности Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

Видимость "настоящих" страниц создавалась путем перепочтения официальных сообщений от СБУ и ГУР, а в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

"Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских Одноклассниках и Вконтакте. Всего мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов. в собственных помещениях специализированы программно-аппаратные комплексы", - рассказали в СБУ.

Хакеры координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали указания по проведению подрывной деятельности.

"Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене", - подчеркнули в СБУ.

Во время обысков следователи СБУ изъяли специализированное оборудование для «выращивания» вымышленных интернет-адресов, семь карт мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты, а также незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Фигуранты находятся под стражей, им грозит до семи лет тюрьмы.

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