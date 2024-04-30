Створили фейкові сторінки Малюка та Буданова: у Києві затримали проросійських хакерів

Хакери поширювали дезінформацію через фейкові акаунти нібито голови СБУ та начальника ГУР.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України повідомляє про затримання проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб, а саме - СБУ та ГУР.

Силовики затримали двох організаторів ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки.

Вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати ЗСУ.

Зазначається, що для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Видимість "справжніх" сторінок створювалася шляхом перепощування офіційних дописів від СБУ та ГУР, а в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші і пропонували свою "допомогу".

"Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських Однокласниках та Вконтакте. Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів. Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси", - розповіли в СБУ.

Хакери координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували вказівки щодо проведення підривної діяльності.

"У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуків слідчі СБУ вилучили ⁠спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес, ⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти, а також незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї й бойові гранати.

Обом затриманим повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю й бойовими припасами.

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до семи років тюрми.

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