Створили фейкові сторінки Малюка та Буданова: у Києві затримали проросійських хакерів

Служба безпеки України повідомляє про затримання проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб, а саме - СБУ та ГУР.
Силовики затримали двох організаторів ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки.
Вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати ЗСУ.
Зазначається, що для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.
Видимість "справжніх" сторінок створювалася шляхом перепощування офіційних дописів від СБУ та ГУР, а в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші і пропонували свою "допомогу".
"Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських Однокласниках та Вконтакте. Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів. Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси", - розповіли в СБУ.
Хакери координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували вказівки щодо проведення підривної діяльності.
"У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені", - підкреслили в СБУ.
Під час обшуків слідчі СБУ вилучили спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес, сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти, а також незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї й бойові гранати.
Обом затриманим повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю й бойовими припасами.
Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до семи років тюрми.
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