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Протокол не складатимуть – Верховна Рада збирається уточнити процедуру притягнення до відповідальності за порушення військового обліку

17:08, 30 квітня 2024
ТЦК не складатиме протоколи за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи – Верховна Рада розгляне зміни.
Протокол не складатимуть – Верховна Рада збирається уточнити процедуру притягнення до відповідальності за порушення військового обліку
Фото ілюстративне
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Верховна Рада уточнить у законодавстві випадки, коли адміністративний протокол не складається. Так, у статті 258 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) пропонується поширити випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається, на справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (210 КУпАП) і про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (210-1 КУпАП). Відповідні зміни пропонується внести шляхом прийняття законопроекту 10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

А саме, у статті 258 КУпАП пропонується встановити, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК підтверджуючої інформації про отримання особою виклику.

Нагадаємо, що наразі за статтею 235 КУпАП територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).

Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Разом із тим, у статті 255, яка перелічує осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, представники ТЦК не згадуються.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шостий апеляційний адмінсуд вказав у своєму рішенні, що сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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Протокол не складатимуть – Верховна Рада збирається уточнити процедуру притягнення до відповідальності за порушення військового обліку

ТЦК не складатиме протоколи за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи – Верховна Рада розгляне зміни.

Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК – рішення апеляційного адмінсуду

Колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним.

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