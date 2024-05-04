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Профільний Комітет не підтримав кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації

13:42, 4 травня 2024
Комітет Ради суттєво знизив початково пропоновані штрафи та виключив кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК.
Профільний Комітет не підтримав кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації
Джерело фото: Freepik.com
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У Верховній Раді триває робота над законопроєктом номер 10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Як повідомив народний депутат, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, профільний Комітет провів позачергове засідання, опрацював і затвердив таблицю до другого читання, максимально лібералізувавши документ: суттєво знижені початково пропоновані штрафи та виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації.

«Ті штрафи, які були запропоновані Урядом, Комітет не підтримав і вніс свої правки, врахувавши пропозиції колег. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо військовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК. Передусім це стосується інформації про місце проживання, засоби зв’язку. Водночас, за інформацію, яка може бути надана ТЦК з держреєстрів (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), не може бути складено матеріали про адміністративне порушення, адже держава має сама впоратися з обміном такими даними», - пояснив парламентарій.

Він додав, що штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов’язки. Приміром, коли прийшла повістка за мобілізацією, а громадянин не з’явився в ТЦК.

«Також профільний Комітет виключив кримінальну відповідальність, яка пропонувалася за непроходження ВЛК. Крім того, ми передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення», - зазначив народний депутат.

За його словами, такий підхід – це правильне та збалансоване рішення, що стосується безпосередньо обліку та виконання мобілізаційних обов’язків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада збирається уточнити процедуру притягнення до відповідальності за порушення військового обліку.

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