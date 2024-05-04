Профільний Комітет не підтримав кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації

Комітет Ради суттєво знизив початково пропоновані штрафи та виключив кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК.

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У Верховній Раді триває робота над законопроєктом номер 10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Як повідомив народний депутат, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, профільний Комітет провів позачергове засідання, опрацював і затвердив таблицю до другого читання, максимально лібералізувавши документ: суттєво знижені початково пропоновані штрафи та виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації.

«Ті штрафи, які були запропоновані Урядом, Комітет не підтримав і вніс свої правки, врахувавши пропозиції колег. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо військовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК. Передусім це стосується інформації про місце проживання, засоби зв’язку. Водночас, за інформацію, яка може бути надана ТЦК з держреєстрів (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), не може бути складено матеріали про адміністративне порушення, адже держава має сама впоратися з обміном такими даними», - пояснив парламентарій.

Він додав, що штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов’язки. Приміром, коли прийшла повістка за мобілізацією, а громадянин не з’явився в ТЦК.

«Також профільний Комітет виключив кримінальну відповідальність, яка пропонувалася за непроходження ВЛК. Крім того, ми передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення», - зазначив народний депутат.

За його словами, такий підхід – це правильне та збалансоване рішення, що стосується безпосередньо обліку та виконання мобілізаційних обов’язків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада збирається уточнити процедуру притягнення до відповідальності за порушення військового обліку.

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