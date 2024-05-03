На Великдень правопорядок будуть забезпечувати понад 23 тисячі правоохоронців

У МВС нагадують про правила безпеки у великодні дні.

Для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців та більше, ніж 7 000 рятувальників. Також чергуватиме понад 2 200 одиниць спецтехніки ДСНС. Водночас у Міністерстві внутрішній справ нагадують громадянам про правила безпеки у святкові дні.

Так, плануючи відвідати культові споруди, у МВС радять перевірити тривалість комендантської години у регіоні та наявність укриття поблизу.

У відомстві наголошують, що до богослужіння можна долучитися онлайн.

Крім того, потрібно пам'ятати про базові правила поводження з відкритим вогнем, використання побутового обладнання, про мінну небезпеку на деокупованих та прифронтових територіях.

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