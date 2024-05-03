На Пасху правопорядок будут обеспечивать более 23 тысяч правоохранителей

В МВД напоминают о правилах безопасности в пасхальные дни.

Для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей и более 7 000 спасателей. Также будет дежурить более 2 200 единиц спецтехники ГСЧС. В то же время в Министерстве внутренних дел напоминают гражданам о правилах безопасности в праздничные дни.

Так, планируя посетить культовые сооружения, в МВД рекомендуют проверить продолжительность комендантского часа в регионе и наличие укрытия поблизости.

В ведомстве отмечают, что к богослужению можно присоединиться онлайн.

Кроме того, нужно помнить о базовых правилах обращения с открытым огнем, использовании бытового оборудования, о минной опасности на деоккупированных и прифронтовых территориях.

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