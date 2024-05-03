За $6 000 из уклониста делала волонтера: будут судить организатора схемы выезда за границу

Женщина обещала помочь в фиктивном оформлении мужчины как волонтера в благотворительной организации.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемая за 6000 долларов США обещала помочь в фиктивном оформлении мужчины как волонтера в благотворительной организации, получающей гуманитарную помощь из-за границы.

Она предлагала договориться о том, что благотворительная организация подаст письмо ОВА с просьбой согласовать разрешение на выезд «волонтера» за пределы Украины и поспособствовать во внесении сведений о нем в систему «Путь».

Кроме того, женщина давала инструкции, как нужно себя вести и что говорить при пересечении границы.

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