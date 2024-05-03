За $6 000 з ухилянта робила волонтера: судитимуть організаторку схеми виїзду за кордон

Жінка обіцяла посприяти у фіктивному оформленні чоловіка як волонтера у благодійній організації.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 45-річної жінки за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювана за 6000 доларів США обіцяла посприяти у фіктивному оформленні чоловіка як волонтера у благодійній організації, що отримує гуманітарну допомогу із закордону.

Вона пропонувала домовитись про те, що благодійна організація подасть листа до ОВА з проханням погодити дозвіл на виїзд «волонтера» за межі України та посприяти у внесенні відомостей щодо нього у систему «Шлях».

Крім того, жінка надавала інструкції як потрібно буде поводитись та що говорити при перетині кордону.

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