Особенности открытого и закрытого рассмотрения дела: о чем следует знать

Когда дело рассматривается в закрытом заседании и в таком случае происходит объявление судебного решения.

Ивановский районный суд Одесской области разъяснил особенности открытого и закрытого рассмотрения дела.

Рассмотрение дел происходит открыто

Согласно статье 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»:

Никто не может быть ограничен в праве получения в суде устной или письменной информации о результатах рассмотрения его судебного дела. Каждый, кто не является стороной по делу, имеет право на свободный доступ к судебному решению в порядке, установленном законом. Рассмотрение дел в судах происходит открыто, кроме случаев, установленных процессуальным законом. Участники процесса и другие лица, присутствующие на открытом судебном заседании, могут использовать портативные аудиотехнические средства. Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видеозаписи, а также транслирование судебного заседания допускается по решению суда. При рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими средствами в порядке, установленном процессуальным законом.

Когда дело рассматривается в закрытом заседании

Согласно уже упомянутой статье 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», рассмотрение дела в закрытом судебном заседании допускается по мотивированному решению суда в случаях, предусмотренных процессуальным законом.

В частности, суд принимает решение о закрытом рассмотрении в случае:

если обвиняемый несовершеннолетний;

рассмотрения дела о преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности личности;

необходимости предотвратить разглашение сведений о личной и семейной жизни или обстоятельств, унижающих достоинство личности;

если осуществление производства в открытом судебном заседании может привести к разглашению охраняемой законом тайны;

необходимости обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве.

Может ли быть инициатором закрытого разбирательства один из участников дела, а не суд?

Суд может рассматривать возможность проведения судебного разбирательства дела в формате закрытого производства на основании соответствующего ходатайства участников процесса. Однако это не означает, что эти ходатайства должны удовлетворяться судом автоматически. Для удовлетворения такого ходатайства участник дела должен обоснованно доказать, что открытое рассмотрение причинит вред определенному его интересу. Суд должен дать оценку указанным обстоятельствам, четко определить, кто больше всего нуждается в судебном разбирательстве в закрытом режиме, по каким мотивам, и только после этого принять соответствующее решение.

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании суд обязан постановить в совещательной комнате мотивированное определение, которое объявляется немедленно.

Кто присутствует на закрытом судебном разбирательстве?

На судебном разбирательстве в закрытом судебном заседании могут присутствовать только стороны и другие участники уголовного производства. В случае необходимости — другие участники судебного процесса, например свидетели, эксперты, переводчики, специалисты. Суд предупреждает указанных лиц об обязанности не разглашать информацию, для защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходит на закрытом судебном заседании.

Как происходит объявление судебного решения, если разбирательство было закрыто?

Если рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, то публично объявляют только вступительную и резолютивную части решения, если такие части не содержат информации, для защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий проводилось на закрытом судебном заседании.

Если вступительная и (или) резолютивная части решения содержат такую информацию, их объявляют на закрытом судебном заседании.

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