Изменится ли комендантский час в Пасхальную ночь на Киевщине – в ОВА ответили

Изменений в комендантском часе в Пасхальную ночь не будет.

Источник фото: freepik.com

В Киевской областной военной администрации призывают жителей не нарушать комендантский час на Пасху и не игнорировать воздушную тревогу. Действие установленного комендантского часа в Пасхальную ночь в области остается неизменным.

«В скором времени мы будем праздновать Пасху. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, мы должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным. Поэтому прошу всех жителей области его соблюдать», – сказал начальник ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, в обеспечение публичной безопасности и порядка на культовых сооружениях в целом будет привлечено более 1,8 тыс. правоохранителей. Кроме того, будут привлечены более 260 членов ДФТГ.

Как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», СБУ призывает на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий.

Также СЮГ писала, что для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей и более 7 000 спасателей. Также будет дежурить более 2 200 единиц спецтехники ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.