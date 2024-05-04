Практика судов
  1. В Украине

СБУ призывает на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий

10:46, 4 мая 2024
СБУ просит украинцев в Пасху ограничить посещение массовых мероприятий и не поддаваться на провокации.
СБУ призывает на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий
Источник фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В преддверии Пасхи и в сам праздник граждан призвали ограничить посещение массовых мероприятий, соблюдать комендантский час и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Как отмечается, СБУ продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мероприятий подрывной деятельности против нашего государства.

Так, например, объясняют в Службе безопасности, враг постоянно привлекает собственную агентуру для совершения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

«Целью таких действий оккупантов является создание искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины. Также агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей – места массового пребывания людей», - подчеркивают СБУ.

Следовательно, Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей и более 7 000 спасателей. Также будет дежурить более 2 200 единиц спецтехники ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Является ли надлежащим вручением судебного решения его отправка на личный email – Большая Палата Верховного Суда отступила от позиции КХС ВС

Как отметила БП ВС, отправка лицу, не имеющему официального электронного адреса и не зарегистрированному в подсистеме «Электронный суд» решения суда по электронному адресу, который лицо указало в исковом заявлении не является надлежащим вручением судебного решения в смысле статьи 272 ГПК.

Какие нарушения зрения будут основанием для признания негодным – изменения в Расписание болезней для определения годности к военной службе

Негодными признают лиц со слепотой обоих глаз или отсутствием одного глаза.

Верховный Суд, установив, что определение апелляционной инстанции о возвращении жалобы на решение об избрании меры пресечения принято с нарушением УПК, должен отменить его с назначением нового рассмотрения в апелляционном суде – Объединенная палата КУС ВС

Практика, когда Верховный Суд при наличии обоснованных оснований для отмены оставляет незаконное решение без изменений или отменяет его, однако не назначает нового рассмотрения, нивелирует право обвиняемого на обжалование решения о мере пресечения – Объединенная палата ККС ВС определила, что должен сделать Верховный Суд .

Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Участник судебного процесса попытался угостить судью за свой счет, но судья сообщил об этом в ВСП

Настойчивый правонарушитель приехал даже к судье домой.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду