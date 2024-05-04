СБУ призывает на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий

СБУ просит украинцев в Пасху ограничить посещение массовых мероприятий и не поддаваться на провокации.

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В преддверии Пасхи и в сам праздник граждан призвали ограничить посещение массовых мероприятий, соблюдать комендантский час и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Как отмечается, СБУ продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мероприятий подрывной деятельности против нашего государства.

Так, например, объясняют в Службе безопасности, враг постоянно привлекает собственную агентуру для совершения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

«Целью таких действий оккупантов является создание искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины. Также агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей – места массового пребывания людей», - подчеркивают СБУ.

Следовательно, Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей и более 7 000 спасателей. Также будет дежурить более 2 200 единиц спецтехники ГСЧС.

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