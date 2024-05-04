США ведут переговоры со странами G7 о предоставлении Украине помощи в размере $50 млрд

План будет использовать прибыль от замороженных российских активов для погашения помощи.

Белый дом продвигает идею выделить Украине примерно $50 миллиардов в виде ссуды или облигаций под залог будущих доходов от замороженных активов рф. США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов, при этом значительные расходы будут погашены за счет сверхдоходов от замороженных суверенных российских активов – и на которые начисляются проценты – преимущественно в Европе. Об этом говорится в материале «Bloomberg».

По словам информаторов агентства, знакомых с ситуацией, этот план обсуждается между странами G7, а США настаивают на достижении соглашения во время встречи лидеров G7 в Италии в июне. Тем не менее, знающие люди отметили, что обсуждение этой темы было сложным, и подписание соглашения может занять месяцы.

В СМИ отмечают, что этот шаг также создаст новое давление на ЕС относительно использования замороженных российских активов.

Страны G7 обездвижили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в ответ на вторжение путина в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов хранится в Европе через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

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