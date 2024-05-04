В Киеве возбудили уголовное дело после того, как на Позняках из окна 3 этажа выпал 2-летний ребенок

По факту падения двухлетней девочки из окна третьего этажа начато уголовное производство.

Источник фото: полиция Киева

Как писала «Судебно-юридическая газета», на Позняках из окна 3 этажа выпал 2-летний ребенок. Последствия падения с высоты не стали роковыми из-за того, что под окнами дома, к счастью, был зеленый газон.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту падения из окна многоэтажки 3-летнего ребенка в Дарницком районе Киева (ч. 1 ст. 166 УК Украины).

Как пишут в прокуратуре, было установлено, что вечером девочка, играя игрушками под наблюдением старших детей, выпала из окна третьего этажа. По установленной в настоящее время информации семья, состоящая из отца, матери и троих несовершеннолетних детей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Ювенальными прокурорами и следователями проводятся все необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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