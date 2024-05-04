Практика судов
  1. В Украине

В Киеве возбудили уголовное дело после того, как на Позняках из окна 3 этажа выпал 2-летний ребенок

09:13, 4 мая 2024
По факту падения двухлетней девочки из окна третьего этажа начато уголовное производство.
В Киеве возбудили уголовное дело после того, как на Позняках из окна 3 этажа выпал 2-летний ребенок
Источник фото: полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», на Позняках из окна 3 этажа выпал 2-летний ребенок. Последствия падения с высоты не стали роковыми из-за того, что под окнами дома, к счастью, был зеленый газон.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту падения из окна многоэтажки 3-летнего ребенка в Дарницком районе Киева (ч. 1 ст. 166 УК Украины).

Как пишут в прокуратуре, было установлено, что вечером девочка, играя игрушками под наблюдением старших детей, выпала из окна третьего этажа. По установленной в настоящее время информации семья, состоящая из отца, матери и троих несовершеннолетних детей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Ювенальными прокурорами и следователями проводятся все необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд, установив, что определение апелляционной инстанции о возвращении жалобы на решение об избрании меры пресечения принято с нарушением УПК, должен отменить его с назначением нового рассмотрения в апелляционном суде – Объединенная палата КУС ВС

Практика, когда Верховный Суд при наличии обоснованных оснований для отмены оставляет незаконное решение без изменений или отменяет его, однако не назначает нового рассмотрения, нивелирует право обвиняемого на обжалование решения о мере пресечения – Объединенная палата ККС ВС определила, что должен сделать Верховный Суд .

Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Участник судебного процесса попытался угостить судью за свой счет, но судья сообщил об этом в ВСП

Настойчивый правонарушитель приехал даже к судье домой.

К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК будет упразднено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду