У Києві відкрили кримінальну справу, після того, як на Позняках з вікна 3 поверху випала 2-річна дитина

За фактом падіння дворічної дівчинки з вікна третього поверху розпочато кримінальне провадження.

Джерело фото: поліція Києва

Як писала «Судово-юридична газета», на Позняках з вікна 3 поверху випала 2-річна дитина. Наслідки падіння з висоти не стали фатальними через те, що під вікнами будинку, на щастя, був зелений газон.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом падіння з вікна багатоповерхівки 3-річної дитини в Дарницькому районі Києва (ч. 1 ст. 166 КК України).

Як пишуть у прокуратурі, було встановлено, що ввечері дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. За встановленою на даний час інформацією сім’я, яка складається з батька, матері та трьох неповнолітніх дітей раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Ювенальними прокурорами та слідчими проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

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