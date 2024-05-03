Нацбанк внедряет крупнейший пакет смягчения валютных ограничений: что изменится с 4 мая

НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

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Национальный банк Украины внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выход отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

«Учитывая сформированность необходимых предпосылок и тщательный анализ Национальным банком каждой отдельной меры, соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка. Они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предполагает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США). Изменения будут касаться нескольких направлений. Подавляющее большинство из них вступят в силу с 4 мая 2024, только возможность репатриировать «новые» дивиденды заработает с 13 мая 2024», — отмечает НБУ.

Нацбанк вводит следующие изменения:

Упраздняются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

Бизнес сможет покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг.

«Мы обратимся к правительству с предложением отменить всем хорошо известное Постановление КМУ №153 от 24 февраля 2022 года, которое с учетом изменений будет уже не актуально», - пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Обеспечена возможность бизнеса репатриировать новые дивиденды.

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала. Чтобы минимизировать риски для макрофинансовой стабильности, Национальный банк установил ежемесячный лимит для репатриации новых дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте. Контроль соблюдения этой нормы будет обеспечиваться благодаря автоматизированной информационной системе НБУ "Е-лимиты". Предоставление возможности репатриировать новые дивиденды будет способствовать притоку новых инвестиций в Украину, минимизирует риски сворачивания деятельности предприятий с иностранным капиталом и поддержит экономику.

По словам Пышного, предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, которые начислены по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала, добавил он.

Это единственные изменения, которые будут работать с 13 мая 2024 года. Остальные изменения вступят в силу уже 4 мая:

Юрлица и физлица-предприниматели смогут переводить средства за границу по лизингу/аренде без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также дать заключение договора.

Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

Смягчаются ограничения по части погашения «новых» внешних кредитов.

«Упрощаем условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

Так, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования «новым» кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения «новых» кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года. Также бизнес сможет покупать иностранную валюту для уплаты процентов по «новым» кредитам, независимо от срока использования кредита», - добавил глава НБУ.

Предоставляется возможность погашать проценты по «старым» внешним кредитам.

Резиденты-заемщики смогут перечислять средства за границу для оплаты процентных платежей по «старым» внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

«Теперь бизнес сможет осуществлять плановые процентные платежи. А также – постепенно погашать накопленную просрочку по процентным платежам, сформированную с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2024 года, с ограничением суммы по одному договору в размере 1 млн евро в эквиваленте за квартал», - пояснили в НБУ.

Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты в пользу материнских компаний.

Представительства международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний смогут покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента – юридического лица, интересы которых они представляют в Украине. Также предусмотрен ежемесячный лимит – 5 млн. евро в эквиваленте.

«Риски такого шага тщательно проанализированы, просчитаны и учтены в макроэкономическом прогнозе, как и выгоды, которые получает бизнес и экономика в целом в виде возможностей выйти на новые рынки или привлечь инвестиции», - добавил Пышный.

По его словам, этот шаг вместе с другими мерами НБУ должен позволить украинскому бизнесу «задыхать полной грудью» и способствовать привлечению частного капитала в восстановление экономики.

Эти и ряд других технических изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 03 мая 2024 № 56 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18».

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