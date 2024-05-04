США ведуть переговори з країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд

План буде використовувати прибуток від заморожених російських активів для погашення допомоги.

Білий дім просуває ідею виділити Україні приблизно $50 мільярдів у вигляді позики або облігацій під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів рф. США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, при цьому значні витрати будуть погашені за рахунок надприбутків від суверенних російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки — переважно в Європі. Про це йдеться у матеріалі «Bloomberg».

За словами інформаторів агентства, знайомих з ситуацією, цей план обговорюється між країнами G7, а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні. Проте, обізнані люди зазначили, що обговорення цієї теми було складним, і підписання угоди може зайняти місяці.

У ЗМІ зазначають, що цей крок також створить новий тиск на ЄС, щодо використання заморожених російських активів.

Країни G7 знерухомили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у відповідь на вторгнення путіна в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів зберігається в Європі через бельгійську клірингову палату Euroclear.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.