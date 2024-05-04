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США ведуть переговори з країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд

09:31, 4 травня 2024
План буде використовувати прибуток від заморожених російських активів для погашення допомоги.
США ведуть переговори з країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд
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Білий дім просуває ідею виділити Україні приблизно $50 мільярдів у вигляді позики або облігацій під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів рф. США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, при цьому значні витрати будуть погашені за рахунок надприбутків від суверенних російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки — переважно в Європі. Про це йдеться у матеріалі «Bloomberg».

За словами інформаторів агентства, знайомих з ситуацією, цей план обговорюється між країнами G7, а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні. Проте, обізнані люди зазначили, що обговорення цієї теми було складним, і підписання угоди може зайняти місяці.

У ЗМІ зазначають, що цей крок також створить новий тиск на ЄС, щодо використання заморожених російських активів.

Країни G7 знерухомили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у відповідь на вторгнення путіна в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів зберігається в Європі через бельгійську клірингову палату Euroclear.

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