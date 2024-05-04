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СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів

10:46, 4 травня 2024
СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації.
СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів
Джерело фото: Уніан
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Напередодні Великодня і в саме свято громадян закликали обмежити відвідування масових заходів, дотримуватися комендантської години і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Як зазначається, СБУ продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.

Так, наприклад, пояснюють у Службі безпеки, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

«Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України. Також агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей», - наголошують у СБУ.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців та більше, ніж 7 000 рятувальників. Також чергуватиме понад 2 200 одиниць спецтехніки ДСНС.

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