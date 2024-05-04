Когда в Киеве можно освятить пасхальные корзины: расписание праздничных богослужений

Уже скоро наступит Пасха 2024 года, в честь которой в храмах будут проводить праздничные богослужения. Украинцы могут приносить в храмы для освящения пасхальные корзины с яйцами и куличами. Обычно пасхи в церквях освящают во вторую половину дня в Великую субботу (4 мая) и к утру Пасхи (5 мая).
Пасхальная служба в Киеве в храмах ПЦУ будет проходить 4 и 5 мая. В большинстве храмов освятить пасхальные корзины можно будет вечером в субботу и утром в воскресенье.
Из-за действия комендантского часа в храмах не будет ночных богослужений. Время богослужений в разных городах отличается в зависимости от ситуации в регионе.
Расписание освящения корзин в Киеве:
В небольших церквях в каждом районе Киева также пройдут литургии и освящение пасхальных корзин.
Многие киевские храмы будут проводить трансляции богослужений, поэтому приходить в церковь лично совсем не обязательно.
Комендантский час в Киеве на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00. Кроме того, в столице будут ужесточены меры безопасности.
Раньше мы писали, какие продукты нужно положить в праздничную корзину.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.