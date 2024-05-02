Великдень-2024: які продукти потрібно покласти у святковий кошик

Основні складові великоднього кошика зазвичай мають символічне значення, пов'язане зі здоров'ям, процвітанням і благополуччям.

Фото з відкритих джерел

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5 травня християни східного обряду відзначають Великдень — це найбільше свято християнського календаря. Зазвичай українці на свято йдуть на богослужіння до храму, де освячують великодні кошики.

Однак не всі продукти можна освячувати на свято. Видання «Дзеркало тижня» розповіло, що потрібно покласти у великодній кошик.

Так, освячувати на Великдень можна такі продукти:

Вино – це символ крові Спасителя, яку Він пролив за людські гріхи. Дозволяється освячувати «Кагор».

Хліб – уособлює спільність та єдність. Саме тому у кошик на свято кладуть паски.

Крашанки та писанки – це символ життя і воскресіння. Деякі яйця необхідно бути пофарбувати у червоний колір, який символізує кров Христа.

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) – символізує оновлення природи.

Сир – символ достатку.

Хрін – символізує силу духу.

Солодощі – можна покласти до кошика цукерки, медові пряники, мармелад або шоколадні яйця.

Також на Великдень до кошика можна покласти рушник, церковні свічки та гілочки верби.

Деякі продукти та предмети не можна класти до великоднього кошика та освячувати. До них належить:

Алкоголь (пиво, горілка, коньяк)

Кров'яна ковбаса

Матеріальні цінності (гроші, ювелірні прикраси)

Ключі

Ножиці

Ножі

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