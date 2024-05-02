Великдень-2024: які продукти потрібно покласти у святковий кошик

5 травня християни східного обряду відзначають Великдень — це найбільше свято християнського календаря. Зазвичай українці на свято йдуть на богослужіння до храму, де освячують великодні кошики.
Однак не всі продукти можна освячувати на свято. Видання «Дзеркало тижня» розповіло, що потрібно покласти у великодній кошик.
Так, освячувати на Великдень можна такі продукти:
Також на Великдень до кошика можна покласти рушник, церковні свічки та гілочки верби.
Деякі продукти та предмети не можна класти до великоднього кошика та освячувати. До них належить:
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