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Пасха-2024: какие продукты нужно положить в праздничную корзину

23:15, 2 мая 2024
Основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и благополучием.
Пасха-2024: какие продукты нужно положить в праздничную корзину
Фото из открытых источников
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5 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху – это самый большой праздник христианского календаря. Обычно украинцы на праздник идут на богослужение в храм, где освящают пасхальные корзины.

Однако не все продукты можно освящать на праздник. Издание «Зеркало недели» рассказало, что нужно положить в пасхальную корзину.

Так, освящать на Пасху можно следующие продукты:

  • Вино – символ крови Спасителя, которую Он пролил за человеческие грехи. Разрешается освящать «Кагор».
  • Хлеб – олицетворяет общность и единство. Именно поэтому в корзину на праздник кладут пояса.
  • Пасхальные яйца – это символ жизни и воскресения. Некоторые яйца необходимо окрасить в красный цвет, который символизирует кровь Христа.
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – символизирует обновление природы.
  • Сыр – символ изобилия.
  • Хрен – символизирует силу духа.
  • Сладости – можно положить в корзину конфеты, медовые коврижки, мармелад или шоколадные яйца.

Также на Пасху в корзину можно положить полотенце, церковные свечи и веточки вербы.

Некоторые продукты и предметы нельзя класть в пасхальную корзину и освящать. К ним относятся:

  • Алкоголь (пиво, водка, коньяк)
  • Кровяная колбаса
  • Материальные ценности (деньги, ювелирные украшения)
  • Ключи
  • Ножницы
  • Ножи

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Также в НБУ сообщили, будут ли банки работать на Пасху и майские праздники.

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