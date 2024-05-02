Пасха-2024: какие продукты нужно положить в праздничную корзину

5 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху – это самый большой праздник христианского календаря. Обычно украинцы на праздник идут на богослужение в храм, где освящают пасхальные корзины.
Однако не все продукты можно освящать на праздник. Издание «Зеркало недели» рассказало, что нужно положить в пасхальную корзину.
Так, освящать на Пасху можно следующие продукты:
Также на Пасху в корзину можно положить полотенце, церковные свечи и веточки вербы.
Некоторые продукты и предметы нельзя класть в пасхальную корзину и освящать. К ним относятся:
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