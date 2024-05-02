Пасха-2024: какие продукты нужно положить в праздничную корзину

Основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и благополучием.

Фото из открытых источников

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5 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху – это самый большой праздник христианского календаря. Обычно украинцы на праздник идут на богослужение в храм, где освящают пасхальные корзины.

Однако не все продукты можно освящать на праздник. Издание «Зеркало недели» рассказало, что нужно положить в пасхальную корзину.

Так, освящать на Пасху можно следующие продукты:

Вино – символ крови Спасителя, которую Он пролил за человеческие грехи. Разрешается освящать «Кагор».

Хлеб – олицетворяет общность и единство. Именно поэтому в корзину на праздник кладут пояса.

Пасхальные яйца – это символ жизни и воскресения. Некоторые яйца необходимо окрасить в красный цвет, который символизирует кровь Христа.

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – символизирует обновление природы.

Сыр – символ изобилия.

Хрен – символизирует силу духа.

Сладости – можно положить в корзину конфеты, медовые коврижки, мармелад или шоколадные яйца.

Также на Пасху в корзину можно положить полотенце, церковные свечи и веточки вербы.

Некоторые продукты и предметы нельзя класть в пасхальную корзину и освящать. К ним относятся:

Алкоголь (пиво, водка, коньяк)

Кровяная колбаса

Материальные ценности (деньги, ювелирные украшения)

Ключи

Ножницы

Ножи

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