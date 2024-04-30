Практика судів
  1. В Україні

У НБУ повідомили, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята

11:48, 30 квітня 2024
Стало відомо, чи працюватимуть банки 1, 5 та 8 травня.
У НБУ повідомили, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що зважаючи на дію воєнного стану, на Великдень та травневі свята банки працюватимуть у звичному режимі.

 Цього року на початку травня маємо кілька святкових та пам’ятних днів:

▪ 1 травня (середа) – День праці;

▪ 5 травня (неділя) – Великдень;

▪ 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

У НБУ заявили, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Нацбанк також нагадав, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

«Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи», - заявили у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат з Ізраїлю оскаржив відмову у відкритті апеляційного провадження на окрему ухвалу через одночасне засвідчення ним документів як нотаріусом

Темпоральні гарантії допуску до правосуддя в Україні адвоката, який є громадянином Ізраїлю – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Верховний Суд: неповідомлення апеляційним судом сторони захисту про дату і час судового засідання є істотним порушенням вимог КПК

Посилання апеляційного суду в ухвалі на те, що учасники тричі повідомлялись про апеляційний розгляд кримінального провадження, не підтверджені жодним документом, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, розпискою.

Військовий отримав травми під час евакуації пораненого, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження: що вирішив суд

Військовослужбовець отримав два роки тримання у дисциплінарному батальйоні за те, що самовільно залишив підрозділ для проходження медичного обстеження.

Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду