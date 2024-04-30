У НБУ повідомили, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята

Стало відомо, чи працюватимуть банки 1, 5 та 8 травня.

Національний банк України повідомив, що зважаючи на дію воєнного стану, на Великдень та травневі свята банки працюватимуть у звичному режимі.

Цього року на початку травня маємо кілька святкових та пам’ятних днів:

▪ 1 травня (середа) – День праці;

▪ 5 травня (неділя) – Великдень;

▪ 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

У НБУ заявили, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Нацбанк також нагадав, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

«Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи», - заявили у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.